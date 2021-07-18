"Смерч" из комаров на Камчатке попал на видео

Ничего страшного тут нет, это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться, - энтомолог.

Один из поселков в Камчатском крае накрыл смерч из комаров. Видеоролик с насекомыми появился на YouTube-канале "Камчатка-информ", сообщает zakon.kz.

Гигантский вихрь из насекомых запечатлели жители поселка Усть-Камчатск. На опубликованных в Сети кадрах видно, как миллионы комаров образуют вертикальную воронку, которая через несколько секунд распадается. По словам энтомолога Людмилы Лобковой, для людей такое явление опасности не представляет.

Ничего страшного тут нет, это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться. Мне присылали подобное видео с озера Азабачье, где их было сумасшедшее количество. энтомолог, старший научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Людмила Лобкова

Она отметила, что этот феномен происходит ежегодно, однако увидеть его можно в зависимости от численности насекомых и погодных условий.

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