Сколько заработал казахстанец Морозов за два боя в UFC

Зарубежные СМИ озвучили гонорар казахстанского файтера.

Зарубежные СМИ озвучили гонорар казахстанского файтера Сергея Морозова (17-5) за бой с немцем Халидом Таха (13-4-1) на турнире UFC on ESPN 26 в Лас-Вегасе (США), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

За этот бой Морозов заработал 24 000 долларов (10 000 долларов - за выход в октагон, 10 000 долларов - за победу, 4 000 долларов - поощрительный бонус).

Напомним, для Сергея Морозова эта победа стала первой в UFC. Казахстанец дебютировал в крупнейшем ММА-промоушне в январе, но в своем первом поединке потерпел поражение - он уступил сабмишном во втором раунде непобежденному россиянину Умару Нурмагомедову (13-0).

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