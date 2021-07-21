Страховые агенты продавали ПЦР-тесты и медсправки в ЗКО

Они использовали скан настоящего ПЦР-теста, где меняли анкетные данные "тестируемых".

Несколько 19-летних сотрудников одной из страховых компаний Уральска изготавливали и продавали ПЦР-тесты за пять тысяч тенге, сообщает zakon.kz.

Они использовали скан настоящего ПЦР-теста, где меняли анкетные данные "тестируемых". Очень скоро они попали в поле зрения полицейских, которые и задержали их в ходе оперативной разработки.

Как установлено, задержанные также подделывали справки-приглашения медицинского учреждения города Оренбург Российской Федерации. Этот поддельный документ давал возможность гражданам Казахстана пересекать государственную границу, якобы, по приглашению медучреждения для получения соответствующих услуг.

При продаже такой "справки" и был задержан один из подозреваемых.

В дальнейшем следственным путем дознавателями была установлена причастность фигурантов к незаконному изготовлению и продаже поддельных ПЦР-тестов. При обыске по месту работы и при личном досмотре у них изъяты четыре сотовых телефона, ноутбук, документация и 80 тысяч тенге, подтверждающие их криминальную деятельность. Данный факт зарегистрирован по статье 385 УК РК, проводится досудебное расследование. Всего в производстве следственных подразделений с начала года находилось 41 уголовное дело по статье 385 Уголовного кодекса по подделке, изготовлению или сбыту ПЦР-тестов (по ст. 385 ч.1 УК 22, ч. 2 - 3, ч. 3 - 16), из которых 38 зарегистрировано в текущем году. пресс-служба МВД РК

По фактам подделки паспортов вакцинации в текущем году зарегистрировано 28 уголовных дел, следствие по которым продолжается. МВД напоминает, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!