В ЗКО на выборах проголосовали 81,3% избирателей

В проведении выборов приняли участие 363 независимых наблюдателя.

Всего на участие в выборах были заявлены 93 кандидатуры на пост акима сельского округа. В регистрации в кандидаты акимов сельских округов было отказано 11 западноказахстанцам, трое из них не соответствовали критериям отбора (у двух человек не хватило стажа работы, у одного не было высшего образования), восемь человек сделали самоотвод. Жалоб в регистрации у кандидатов не возникло, передает zakon.kz.

В проведении выборов приняли участие 363 независимых наблюдателя, а также 142 доверенных лица кандидатов, которые отметили абсолютную законность выборов, их открытость, честность и гласность.

С 7 утра до 20 часов проходили выборы акимов в 31 сельский округ в 9 районах области. Из 38 724 человек, внесенных в списки избирателей, приняли активное участие в выборах 31 478 западноказахстанцев, или 81,3% от числа всех избирателей. В разрезе районов наблюдается такая активность избирателей: в Акжаикском районе проголосовали 88% избирателей, в районе Байерек - 93%, в Бурлинском районе - 88%, в Бокейординском районе - 91%, в Жангалинском районе - 70%, в Казталовском районе - 82%, в Каратобинском районе - 85%, в Сырымском районе - 89%, в Теректинском районе - 74%, – рассказал председатель Западно-Казахстанской территориальной избирательной комиссии Гайса Капаков, озвучивая на брифинге предварительные итоги голосования.

В 20.00 25 июля 2021 года в регионе завершились прямые выборы акимов сельских округов. В настоящий момент на 79 избирательных участках идет подсчет голосов избирателей, итоги которого будут озвучены завтра.

Напомним, что выборы акимов проходили в 31 сельском округе в 79 избирательных участках. Всего в ЗКО будут избраны 150 акимов сельских округов и поселков. Первые выборы акимов сельских округов прошли без нарушений выборного процесса. Все избиратели проявили высокую гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе своих сел, выбирая самого достойного акима.

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