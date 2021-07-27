Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства

Это решение будет обжаловано.

Суд в Эквадоре лишил основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа гражданства, сообщает zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал адвокат Карлос Поведа.

Административный суд согласился с аргументами министерства иностранных дел и объявил недействительным письмо о натурализации, выданное Ассанжу, – заявил он и добавил, что это решение будет обжаловано.

Эквадорский паспорт журналиста аннулировали из-за процедурных нарушений.

Международную известность Ассанж получил после того, как в 2010 году на сайте WikiLeaks была выложена видеозапись расстрела двумя американскими вертолетами Apache группы гражданских лиц в Багдаде в 2007 году.

В декабре 2010 года он был задержан в Лондоне по запросу шведских правоохранительных органов, которые настаивали на его выдаче.

До апреля 2019 года он на протяжении семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где его задержали по ордеру за неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая 2021 года Ассанжа приговорили к 11 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

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