В ООН назвали страну - суперраспространителя COVID-19

Мьянма граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

В ООН назвали следующего суперраспространителя COVID-19. В этой стране сомнительная статистика, захлебнувшаяся система здравоохранения и очереди в морги, сообщает zakon.kz.

В Мьянме "тревожно быстрый рост заразности", - заявил спецдокладчик организации Том Эндрюс, передает The Guardian.

Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами - "дельта" и другими формами, которые крайне опасны, летальны и заразны. Это очень, очень опасно по всему спектру причин. Том Эндрюс

По словам специалиста, точное количество заражений и летальных исходов из-за COVID-19 в Мьянме неизвестно. Он напомнил, государство граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

Эпидемическая ситуация в стране, вкупе с политическим и экономическим кризисом, может привести к тому, что вспышки COVID-19 будут возникать по всему региону. Эндрюс утверждает, что после февральского госпереворота программа вакцинации в Мьянме застопорилась, тестирование населения не проводится, а больницы практически не работают из-за забастовки врачей.

Эндрюс подчеркнул, что врачи в Мьянме бастуют, отказываются работать в государственных больницах, сталкиваются с давлением и угрозами и вынуждены лечить людей тайно. По словам представителя ООН, в Мьянме выстраиваются очереди за медицинским кислородом, в крематории и морги.

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