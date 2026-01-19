В Казахстане изменились правила учета призывников

Министр обороны приказом от 13 января 2026 года внес изменения и дополнения в Правила воинского учета военнообязанных и призывников, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлена новая норма, в которой говорится:

Приписка граждан женского пола, имеющих военно-учетные специальности, проводится в автоматическом режиме.

На граждан женского пола после окончания учебного заведения технического и профессионального, послесреднего или высшего уровня образования ИС МО РК в автоматическом режиме формирует электронную учетную карточку и получает посредством обеспечения взаимодействия информационных систем государственных органов следующие сведения:

ИИН;

фамилию, имя и отчество (при наличии);

дату, место рождения;

место работы (учебы);

о наличии образования;

о составе семьи;

о наличии водительского удостоверения;

о нахождении на территории Республики Казахстан;

о признанных лицами с инвалидностью;

о находящихся на стационарном лечении и состоящих на динамическом наблюдении;

о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан по месту жительства;

о наличии либо отсутствии совершения лицом уголовного правонарушения;

в отношении которых ведется дознание или предварительное следствие;

в отношении которых судом рассматриваются уголовные дела, а также о вступивших в законную силу в их отношении приговорах.

После получения сведений ИС МО РК в электронной учетной карточке устанавливает статус об отношении гражданина к воинской службе "Военнообязанный" и определяет МОВУ по адресу регистрации постоянного места жительства.

Последующая постановка граждан на воинский учет осуществляется МОВУ района (города областного значения) в следующих случаях:

получения в ИС МО РК сведений с ГБДФЛ по регистрации к новому месту жительства;

увольнения в запас или отставку с воинской службы, службы в правоохранительных и специальных государственных органах, органов гражданской защиты, отчисления курсантов, слушателей с военных, специальных учебных заведений;

освобождения из мест лишения свободы граждан, ранее состоявших на воинском учете.

Постановка на воинский учет граждан в случаях их регистрации по новому месту жительства осуществляется ИС МО РК в автоматическом режиме.

Постановка на воинский учет граждан в случаях увольнения в запас или освобождения из мест лишения свободы проводится в соответствии с пунктом 78 настоящих Правил.

Граждане, снятые с постоянной регистрации по месту жительства, состоят на воинском учете по последнему месту жительства.

Также в документе уточняется, что МОВУ района (города областного значения) на основании приказа руководителя специализированной организации Министерства обороны о завершении обучения по программе подготовки военнообученного резерва на возмездной основе по военно-техническим и иным специальностям:

в отношении призывников:

определяют военно-учетную специальность, в соответствии с программой обучения;

издают в ИС МО РК приказ начальника о зачислении в запас и присвоении воинского звания;

вносят записи в электронные учетные карточки ИС МО РК об определении военно-учетной специальности, кода должности, воинского звания и периода обучения;

вносят записи о зачислении в запас в личные дела призывников (при их наличии) и учетно-алфавитные книги;

в отношении военнообязанных:

определяют военно-учетную специальность, в соответствии с программой обучения;

вносят записи в электронные учетные карточки ИС МО РК об определении военно-учетной специальности, кода должности, воинского звания и периода обучения.

Специализированные организации по окончанию обучения направляют в МОВУ района (города областного значения) по месту нахождения именной список граждан, прошедших подготовку по военно-техническим и иным специальностям на возмездной основе.

МОВУ района (города областного значения) при получении именных списков на основании приказов о зачислении в запас:

выписывают военные билеты рядового и сержантского составов на граждан указанных в именных списках;

направляют выписанные военные билеты и ведомость выдачи в специализированные организации, направившие именные списки.

Специализированные организации после выдачи военных билетов гражданам, прошедшим обучение по военно-техническим и иным специальностям, на возмездной основе в течение трех дней возвращают в МОВУ района (города областного значения) ведомость выдачи военных билетов.

Военные кафедры или военный факультет на граждан, окончивших полный курс военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса:

- за два месяца до сдачи выпускных экзаменов разрабатывают в ИС МО РК проекты приказов о присвоении воинского звания с приложением следующих документов:

выписок из приказа о привлечении на военную подготовку, утвержденных начальником военной кафедры (военного факультета);

выписок о сдаче экзаменов на военной кафедре (военном факультете) и прохождении учебных сборов, утвержденных начальником военной кафедры (военного факультета);

списков с указанием военно-учетной специальности;

- за 10 дней до выпускных экзаменов направляют:

по офицерам запаса – в МОВУ района (города областного значения) именные списки и личные дела со следующими документами: послужной картой, карточкой пономерного учета, жетоном, аттестационным листом, представлением на присвоение воинского звания, характеристикой;

по сержантам запаса – в МОВУ области (города республиканского значения и столицы), в административно-территориальной единице которого расположено учебное заведение, именные списки;

- по завершении выпускных экзаменов направляют выписки из протоколов решений итоговой аттестации, утвержденные руководителем учебного заведения и заверенные гербовой печатью:

по офицерам запаса – в Департамент кадров Министерства обороны РК и МОВУ района (города областного значения), в административно-территориальной единице которого расположено учебное заведение;

по сержантам запаса – в МОВУ области (города республиканского значения и столицы), в административно-территориальной единице которого расположено учебное заведение.

Для подтверждения прохождения подготовки по программам офицеров запаса или сержантов запаса гражданам по их заявлению военными кафедрами (военными факультетами) учебных заведений выдается справка.

Также правила дополнены следующими нормами:

Граждане, прошедшие военную подготовку по программе офицеров запаса и сержантов запаса, передаются на воинский учет офицеров запаса и сержантов запаса в МОВУ района (города областного значения) по месту жительства.

МОВУ района (города областного значения) при получении именных списков и личных дел на граждан, прошедших военную подготовку по программам офицеров запаса:

проверяют наличие и правильность их оформления, при выявлении неточностей либо наличия ошибок возвращают их на доработку;

в отношении призывников, указанных в именных списках, издают приказ начальника о зачислении в запас граждан, прошедших подготовку по программам офицеров запаса на военных кафедрах (военных факультетах) организаций высшего и (или) послевузовского образования;

выписывают военные билеты офицеров запаса на граждан, указанных в именных списках;

вкладывают в личные дела, полученные от военных кафедр (военных факультетов), выписки из протоколов решений итоговой аттестации, утвержденные руководителем учебного заведения и заверенные гербовой печатью;

распечатывают с ИС МО РК выписки из приказов министра обороны Республики Казахстан о присвоении воинского звания, заверяют и вкладывают их в личные дела.

Военные билеты офицеров запаса выдаются по ведомости выдачи военных билетов.

МОВУ области (города республиканского значения и столицы) при получении именных списков граждан, прошедших военную подготовку по программам сержантов запаса:

проверяют наличие и правильность их оформления, при выявлении неточностей либо наличия ошибок возвращают их на доработку;

после получения выписок из протоколов решений итоговой аттестации, утвержденных руководителем учебного заведения и заверенных гербовой печатью, в отношении призывников, указанных в именных списках издают приказы о зачислении в запас граждан, прошедших подготовку по программам сержантов запаса на военных кафедрах (военных факультетах) организаций высшего и (или) послевузовского образования и присвоении воинского звания, а в отношении военнообязанных издают приказы о присвоении воинского звания;

заполняют в ИС МО РК электронную учетную карточку, а подтверждающие документы подшивают в отдельное дело;

осуществляют проверку наличия информации в ИС МО РК о выдаче военного билета ранее;

выписывают военные билеты рядового и сержантского составов на граждан, указанных в именных списках, за исключением граждан, которым военные билеты ранее выдавались. В ранее выданных военных билетах рядового и сержантского составов, производят запись о присвоении воинского звания.

Военные билеты рядового и сержантского составов выдаются по ведомости выдачи военных билетов.

В мирное время военные билеты выдаются гражданам:

в МОВУ при призыве на воинскую службу или воинские сборы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования;

военными, специальными учебными заведениями при их зачислении;

прошедшим обучение по программе подготовки военнообученного резерва в специализированных организациях на возмездной основе по военно-техническим и иным специальностям;

окончившим полный курс военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса;

Также говорится, что МОВУ района (города областного значения) выдает военные билеты в мирное время гражданам:

уволенным с воинской службы либо службы в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты и выслужившим установленный срок воинской службы;

освобожденным из мест лишения свободы и проходившим воинскую службу либо службу в правоохранительных, специальных государственных органах, органах гражданской защиты и выслужившим установленный срок воинской службы;

прибывшим из других государств и принявшим гражданство Республики Казахстан, из числа ранее проходивших воинскую (альтернативную) службу либо службу в правоохранительных и специальных государственных органах, органах гражданской защиты;

восстановленным в воинском звании и проходившим воинскую службу либо службу в правоохранительных и специальных государственных органах, органах гражданской защиты.

Военным, специальным учебным заведениям бланки военных билетов рядового и сержантского составов выдаются МОВУ по их запросу в количестве, необходимом для обеспечения поступивших граждан.

Военными, специальными учебными заведениями бланки военных билетов рядового и сержантского составов выдаются поступившим гражданам по ведомости выдачи.

Ведомость выдачи составляется в 2 экземплярах, второй экземпляр которой с невыданными (испорченными) бланками военных билетов рядового и сержантского составов направляются в МОВУ не позднее 10 рабочих дней с момента выдачи.

При получении посредством взаимодействия информационных систем в ИС МО РК сведений об изменении у граждан фамилии, имени, отчества, даты или места рождения МОВУ района (города областного значения) через ИС МО РК на граждан, у которых имеются военные билеты, инициирует направление на их абонентский номер сотовой связи или в кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства" уведомлений о необходимости внесения соответствующих изменений в военные билеты. МОВУ района (города областного значения) при обращении указанных граждан в течение 1 часа вносят соответствующие записи, заверенные гербовой печатью.

Гражданам, не проходившим воинскую службу, службу в правоохранительных и специальных государственных органах, органах гражданской защиты, подготовки по военно-техническим и иным специальностям на возмездной основе и военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса, в целях обеспечения мобилизационной готовности государства военные билеты выдаются в период мобилизации, военного положения и в военное время.

При увольнении граждан с воинской службы в запас или отставку кадровые подразделения воинских частей выдают им предписание.

Сведения об отношении гражданина к воинской службе, о состоянии на воинском учете, о степени годности и о прохождении воинской службы, в том числе, и в льготный период, отражаются в "личном кабинете" гражданина на портале "электронного правительства", а также передаются в информационные системы других государственных органов (по запросу), посредством обеспечения взаимодействия информационных систем государственных органов.

При выявлении в "личном кабинете" неверно указанных сведений либо при их отсутствии гражданин имеет возможность обратиться для получения государственной услуги "Актуализация (корректировка) сведений по воинской службе".

Также установлено, что при увольнении граждан из правоохранительных, специальных государственных органов и органов гражданской защиты в запас Вооруженных сил РК кадровые подразделения выдают им предписание.

Кадровые службы правоохранительных органов и органов гражданской защиты с момента издания приказа об их увольнении, а специальных государственных органов с момента издания приказа об их исключении из списков личного состава не позднее 3 рабочих дней направляют сведения на уволенного (исключенного) гражданина в ИС МО РК посредством обеспечения взаимодействия информационных систем государственных органов.

При отсутствии взаимодействия между государственными информационными системами в МОВУ района (города областного значения) не позднее 3 рабочих дней направляются сведения на уволенного (исключенного) гражданина (из списка личного состава).

Кроме того, говорится, что министерством через МОВУ посредством использования информационной системы "Интеграционной шлюз автоматизированного учета мобилизационных ресурсов Министерства обороны Республики Казахстан" оказываются следующие государственные услуги:

выдача военнообязанным военных билетов или их дубликатов;

постановка на воинский учет военнообязанных и призывников;

актуализация (корректировка) сведений о воинской службе.

Приказ вводится в действие с 27 января 2026 года.