#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Мир

Благодаря детям отец нашел алмаз стоимостью 8,5 млн тенге

американец нашел алмаз стоимостью 8,5 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 23:19 Фото: arkansasstateparks.com
41-летний американец Джеймс Уорд нашел коричневый алмаз весом 2,09 карата и стоимостью 12 тыс. фунтов стерлингов (8,5 млн тенге) в парке кратеров Арканзаса во время семейного путешествия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Jam Press, Джеймс и его супруга Элизабет поехали в парк, чтобы порадовать сыновей – девятилетнего Эдриана и семилетнего Остина. Дети давно хотели попробовать поискать драгоценные камни.

Отмечается, что в первый день семья ничего не нашла в парке. Издание уточняет, что взрослые не хотели возвращаться на следующий день из-за холода, но дети все же уговорили их. В итоге во время прогулки с сыном отец заметил на земле примечательный камень. Он принес его экспертам парка, которые определили, что мужчина нашел настоящий коричневый алмаз. Элизабет уверена, что это произошло благодаря тому, что они прислушались к детям.

По информации портала, Джеймс назвал драгоценный камень "Уорд" в честь семьи.

Отметим, что схожий случай произошел в том же парке в сентябре 2025 года. Тогда семья американцев во время отдыха тоже нашла большой коричневый алмаз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Семья американцев во время отдыха обнаружила большой коричневый алмаз
21:00, 26 сентября 2025
Семья американцев во время отдыха обнаружила большой коричневый алмаз
Рыбак из Тайваня поймал тунца весом 216 кг
17:27, 12 апреля 2025
Рыбак из Тайваня поймал тунца весом 216 кг
В Индии фермер нашел алмаз стоимостью около миллиона тенге
23:34, 16 июня 2025
В Индии фермер нашел алмаз стоимостью около миллиона тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: