Благодаря детям отец нашел алмаз стоимостью 8,5 млн тенге

41-летний американец Джеймс Уорд нашел коричневый алмаз весом 2,09 карата и стоимостью 12 тыс. фунтов стерлингов (8,5 млн тенге) в парке кратеров Арканзаса во время семейного путешествия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Jam Press, Джеймс и его супруга Элизабет поехали в парк, чтобы порадовать сыновей – девятилетнего Эдриана и семилетнего Остина. Дети давно хотели попробовать поискать драгоценные камни.

Отмечается, что в первый день семья ничего не нашла в парке. Издание уточняет, что взрослые не хотели возвращаться на следующий день из-за холода, но дети все же уговорили их. В итоге во время прогулки с сыном отец заметил на земле примечательный камень. Он принес его экспертам парка, которые определили, что мужчина нашел настоящий коричневый алмаз. Элизабет уверена, что это произошло благодаря тому, что они прислушались к детям.

По информации портала, Джеймс назвал драгоценный камень "Уорд" в честь семьи.

Отметим, что схожий случай произошел в том же парке в сентябре 2025 года. Тогда семья американцев во время отдыха тоже нашла большой коричневый алмаз.