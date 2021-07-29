Фадеев продал права на хиты Глюкозы и Serebro

В дальнейшем продюсер не планирует кардинально менять сферу деятельности.

Максим Фадеев продал права "на музыку, образы, креатив" певицы Глюкозы, а также групп Serebro и Total. По мнению известного продюсера, сделка подобного масштаба состоялась впервые в истории шоу-бизнеса, передает zakon.kz.

С сегодняшнего дня у этих брендов и всего, что с ними связанно, новый владелец, который решил остаться неизвестным. Будем наблюдать! - приводят "Вести" слова Фадеева.

В дальнейшем продюсер не планирует кардинально менять сферу деятельности.

Что же касается моей дальнейшей деятельности, останусь в профессии и буду продолжать писать и преподавать в собственной музыкальной школе Fenix! - добавил Фадеев.

Однако с артистами он больше работать не собирается. Причины такого решения Фадеев пока что не озвучил.

Об этом отдельная книга в деталях и подробностях, обо всем, как на исповеди, - поделился продюсер.

Максим Фадеев работал с такими исполнителями, как Линда, Глюкоза, Юлия Савичева, продюсировал группу Serebro. По его словам, артисты, с которыми он работает, для него как дети. Однако ему не раз приходилось сталкиваться с предательством со стороны самых близких друзей и коллег. Об этом и многом другом Фадеев рассказывал в программе "Судьба человека".

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