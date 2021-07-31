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Казахстанский боксер прошел в 1/4 финала Олимпиады без боя

Фото: Gov.kz 31 июля 2021, 16:18

Японец снялся с соревнований в связи с травмой.

Казахстанский боксер Закир Сафиуллин прошел в 1/4 финала олимпийских игр в Токио, сообщает zakon.kz.

Соперником казахстанца был японец Даисуке Наримацу, передает Olympic.kz.

До начала матча, японец снялся с соревнований в связи с травмой. Таким образом Сафиуллин прошел в следующий круг турнира.

Ранее Сакен Бибосынов вышел в четвертьфинал, победив француза Билала Беннама.

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