Названы пять привычек, сокращающих жизнь

На какие ежедневные привычки нужно обратить внимание, чтобы быть здоровым и долго жить.

Американские эксперты выявили пять привычек современных людей, которые наносят ежедневный вред здоровью, сокращая жизнь, передает zakon.kz

Об этом изданию Eat This, Not That! рассказала Кэти Белфи, эксперт по кризисному управлению, специализирующаяся на стрессоустойчивости.

Интернет

Постоянный доступ к поиску информации онлайн позволил человеку почти полностью избежать мыслительного процесса, пояснила американский врач Кэти Белфи. В результате исследований выяснилось, что эта привычка делает людей умственно ленивыми и угрожает способности мыслить аналитически в будущем. По словам специалиста, зависимость от гаджетов во время получения ответов на вопросы снижает естественное любопытство и препятствует самостоятельному мыслительному процессу. Соответствующая ситуация может стать причиной того, что человек потеряет навык решать проблемы и принимать быстрые решения.

Пропуск еды

Врач-диетолог Кейт-Томас Айуб порекомендовала прекратить пропускать завтрак и не устраивать сытные ужины.

Возможно, вы устали, но ваш пищеварительный тракт работает на полной скорости, чтобы переварить обильный ужин, – поделилась подробностями она.

В итоге, вместо ночного отдыха организм вынужден быть активным. В результате этого ухудшается качество сна, и утром человек чувствует слабость и усталость. Кроме того, установлено, что игнорирование завтрака и поздний прием пищи также связаны с ожирением и скачками уровня сахара в крови.

Мало фруктов и овощей

Как отметила врач, употреблять фрукты и овощи каждый день и в правильном количестве очень важно. Они содержат много витаминов и минералов, их дефицит может спровоцировать нехватку различных питательных веществ со всеми вытекающими последствиями.

Не включать их в свой рацион (от 2,5 до 5 порций в день) означает повысить риск сердечных заболеваний, инсульта, рака толстой кишки и многого другого, – рассказала врач.

Просмотр ТВ

Психологи выдвинули предположение, что многие люди часто просматривают плохие новости для борьбы со скукой и, несмотря на негативные чувства от этого процесса, не могут остановиться. Исследования связывают воздействие слишком большого количества негативных новостей с плохим психическим здоровьем, усилением депрессии и беспокойства, предупредила Белфи.

Засыпать у телефона

Эта одна из самых плохих привычек для долгосрочного здоровья. Эксперты говорят о том, что гаджет излучает синий свет, который может подавить выработку мелатонина и, следовательно, нарушить циркадный ритм человеческого организма (появляются трудности со сном, бессонница и вялость). Лучший способ решить проблему – отказаться от использования гаджета минимум за полчаса до сна.

