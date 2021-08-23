Каким будет масочный режим в школах

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Ношение масок является обязательным, за некоторыми исключениями.
Утверждены правила масочного режима в школах и других учебных заведениях, передает zakon.kz.
Все учащиеся (студенты) должны соблюдать масочный режим. Маску должны носить постоянно, за исключением времени приема пищи и посещения урока физкультуры.
Порядок ношения масок урегулирован санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине" (27 мая 2021 года № ҚР ДСМ-47), – сообщает пресс-служба акимата Алматы.
Таким образом, пунктом 54 указанных Санитарных правил предусмотрено, что в общественных местах на открытом воздухе и в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением:
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!