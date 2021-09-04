Врач назвала два самых вредных фастфуд-продукта

Специалист подчеркнула, что подобные продукты вызывают привыкание.

Наиболее вредными фастфуд- продуктами являются газировка и блюда с трансжирами, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Наиболее вредна сладкая газировка. Это ввод в организм глюкозы с разными наполнителями. Газ раздражает слизистую, сахар моментально всасывается вместе с ароматизаторами и красителями-фосфатами. На второе место по вредности я поставлю блюда с трансжирами, разрушающими наши клетки и являющимися канцерогеном, — предостерегла она в беседе с ФАН.

Диетолог указала на высокую опасность такого питания. Специалист также подчеркнула, что подобные продукты вызывают привыкание из-за добавления в них большого количества добавок.

По ее словам, для того, чтобы наш организм нормально работал, он должен получать нутриенты. Это химические элементы, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности.

Увы, фастфуд их не имеет, при этом дает много калорий. Мы «набиваем желудок», не получая необходимого, — отметила Соломатина.

Трансжиры (трансизомеры жирных кислот) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи "углерод-углерод".

В малых количествах трансжиры присутствуют в натуральных мясных и молочных продуктах, а также в подвергнутых высоким температурам растительных маслах, в частности в дезодорированных. В больших количествах они образуются побочным эффектом в процессе гидрогенизации ненасыщенных жиров, например при производстве маргарина.

Показано, что потребление трансжиров связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и смертности (на основании исследования здоровья медсестер). В связи с этим ВОЗ и другие организации здравоохранения рекомендуют отказываться от потребления трансжиров

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