Вакцинация от гриппа начнется с 15 сентября в Нур-Султане

С 15 сентября в Нур-Султане начинается вакцинация против гриппа. она проводится ежегодно в целях профилактики.

В столице в период с 15 сентября по 15 октября горожане смогут вакцинироваться от гриппа. Подробно о том, как можно получить прививку против гриппа, рассказали специалисты в ходе онлайн-брифинга в акимате столицы, сообщает zakon.kz.

С 15 сентября мы начинаем вакцинацию против гриппа, которая проводится ежегодно в целях профилактики. Вакцинация продлится до 15 октября, и осуществляется она в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту территориального прикрепления. Бесплатно ее может получить определенная категория лиц. Все остальные граждане могут вакцинироваться за свой счет, обратившись в свою поликлинику и частные организации, - рассказал руководитель Управления общественного здравоохранения Тимур Муратов.

Он напомнил, что вакцинация является лучшим из имеющихся в настоящее время инструментов для профилактики здоровья.

Вакцины снижают риск возникновения серьезных осложнений и даже летальных исходов. По данным ВОЗ, в среднем вакцина предотвращает порядка 60% случаев инфицирования у здоровых взрослых людей в возрасте 18-64 лет. Вакцина против гриппа становится эффективной примерно через 14 дней после вакцинации, - отметил чиновник.

По его информации, для вакцинации населения от гриппа в столицу поступило 160 тысяч доз вакцин. Вакцинировать бесплатно от гриппа планируют 3 600 школьников, почти 1 900 беременных, 2 500 медработников, 13 000 взрослых с хроническими заболеваниями.

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