С Байконыра стартовала ракета "Союз" с британскими спутниками OneWeb

Ракета стартовала в 00:07 по времени Нур-Султана.

15 сентября ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконыр, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос". Старт стал 15-м пуском российских космических ракет в 2021 году.

В 00:16 по времени Нур-Султана разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb. В следующие четыре часа космические аппараты будут отделяться от "Фрегата".

Предыдущий запуск прошел 22 августа - ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту партию из 34 спутников связи OneWeb, доведя количество космических аппаратов на орбите до 288 единиц.

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