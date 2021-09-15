Создать онлайн-платформу тюркоязычных стран для обмена телепроектами предложили на ЕАМФ

Телерадиокорпорация Qazaqstan тесно сотрудничает с телеканалами братских стран и ведет постоянный обмен контентом с телеканалами.

Председатель правления АО РТРК "Qazaqstan" Ляззат Танысбай в рамках Евразийского медиа форума предложила создать площадку для обмена телевизионными историческими проектами тюркоязычных стран, передает корреспондент zakon.kz.

Каждый год мы готовим на наших и ваших телеканалах множество новых продуктов в культурно-историческом направлении. Для их обмена предлагаем создать онлайн-платформу сериалов или общий информационный сервис. Таким образом пытаемся сделать так, чтобы любой телеканал мог загрузить анонсы для презентации нового продукта. А мы должны сделать так, чтобы телеканал заинтересованного государства получил его бесплатно. Это хорошая возможность показать нашу общую историю на родном языке каждой страны, эту систему можно использовать и как франшизную площадку, - пояснила Ляззат Танысбай в ходе круглого стола "СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в условиях новой реальности" в рамках Евразийского медиа форума (ЕАМФ).

В целом, по ее словам, телерадиокорпорация Qazaqstan, как крупнейшая медиакомпания страны, тесно сотрудничает с телеканалами братских для нас стран и ведет постоянный обмен контентом с телеканалами Узбекистана "Mening Yurtim", "Yoshlar", турецким телеканалом "TRT AVAZ", "ТРТ", азербайджанским каналом "AZ TV".

Многие документальные фильмы, исторические сериалы, проекты, отражающие нашу общую культуру, транслируются на телеканалах Турции, Узбекистана, Азербайджана. На телеканалах и радио продолжает свою работу многолетняя циклическая передача "Тюркский мир". Год назад во время пандемии при корпорации был запущен телеканал "Abai TV" культурно-духовного направления. В эфире Abai TV транслируются несколько документальных фильмов, подготовленных нашими турецкими коллегами. Мы дублируем их, представляем зрителям на родном языке, также хотим путем перевода на казахский язык донести до наших зрителей продукцию и других стран, - добавила эксперт.

По ее оценке, сейчас, когда телеиндустрия развивается очень динамично, очень важно не только обмениваться контентом, но опытом.

Специалисты телерадиокорпорации часто посещают передовые телеканалы Турции. А недавно приехали руководители телеканалов Кыргызстана, наши коллеги обменялись мнениями, посмотрели наши студии, в результате подписали общий меморандум. В рамках соглашения совместно с кыргызской стороной мы снимаем документальный фильм, посвященный великому писателю Чингизу Айтматову. Совместный документальный фильм Казахстана и Кыргызстана призван показать уровень исторических дружеских отношений между двумя странами. В качестве лейтмотива взято творчество Чингиза Айтматова. Съемочная группа побывала в селе Шекере, где родился писатель. Также Детский телеканал Balapan, совместно с коллегами из Кыргызстана, начал подготовку к съемкам анимационного проекта, который посвящен теме космоса. В настоящее время мы начали подготовку к сериалу Коркыт ата, и есть идея сделать этот сериал общим продуктом для всего тюркского мира и также представить на ваших каналах, - резюмировала Танысбай.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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