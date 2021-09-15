Два автобуса с пассажирами столкнулись в Алматы

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Очевидцы утверждают, что водитель 27-го маршрута перед аварией намеренно "подрезал" коллегу.
Авария с участием автобусов произошла утром, среди пассажиров были дети, передает zakon.kz.
15 сентября около 10:30 водитель А., управляя маршрутным автобусом марки Yuotong, следуя по пр. Райымбека в западном направлении, напротив дома 153/28 при перестроении направо допустил столкновение со стоящим маршрутным автобусом марки Yuotong под управлением водителя Т. В результате данного ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения, - рассказали в пресс-службе ДП Алматы.
Пострадавших нет. Между тем, очевидцы утверждают, что водитель 27-го маршрута перед аварией намеренно "подрезал" коллегу, а также угрожал и оскорблял пассажиров.
Материал направлен в АП ОАП УП Жетысуского района Алматы.
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