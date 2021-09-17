Карту туристских зон разработали в Казахстане

В список туристских зон республиканского уровня вошло 24 территории.

Министерство туризма и спорта разработало карту туристификации, сообщает zakon.kz.

Карта поделена на туристские территории республиканского и регионального уровня.

В список туристских зон республиканского уровня вошло 24 территории, включая города Алматы, Нур-Султан, Щучинско-Боровскую курортную зону Акмолинской области, побережье озера Алаколь, горно-лыжный курорт "Чимбулак", горно-лыжный курорт "Табаган", Чарынский каньон, город-курорт "Тенгри" город Капшагай, санаторно-курортная зона "Арасан", побережье озера Балхаш, побережье Каспийского моря, город Туркестан, Баянаульская курортная зона Павлодарской области, Туристская зона "Байконыр".

В список туристских зон регионального уровня вошло 54 территории, в том числе: Капчагайское водохранилище, государственный национальный природный парк "Көлсайские озера" Алматинской области, государственный национальный природный парк "Алтын-Емел" Алматинской области, государственный национальный природный парк "Иле-Алатау" Алматинской области, санаторий "Рахмановские ключи" Восточно-Казахстанской области, Бухтарминское водохранилище Восточно-Казахстанской области, Мавзолей "Айша биби" Жамбылской области, Каркаралинская курортная зона Карагандинской области, грязевые курорты Жанакоргана Кызылординской области, плато Устюрт Мангистауской области и др.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 сентября.

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