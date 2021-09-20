Взятки до 100 тысяч тенге вымогали полицейские ВКО у водителей фур

Сотрудники транспортной полиции получали около 500 тысяч тенге ежесуточно.

От 50 до 100 тысяч тенге вымогали у водителей большегрузов транспортные полицейские Восточного Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Деньги за проезд по автотрассам инспекторы брали на придорожных постах. Преступную схему удалось раскрыть оперативникам региональной антикоррупционной службы, но детали пока не разглашаются.

Проверено больше 20 эпизодов связанных с незаконным присвоением денежных средств.

Сотрудники транспортной полиции получали около 500 тысяч тенге каждые сутки. В преступной схеме участвовали 11 сотрудников областной транспортной инспекции.

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