Новый KAMAZ казахстанской сборки презентовали в Нур-Султане

KAMAZ входит в десятку самых популярных автомобильных брендов.

Автомобиль стал еще более комфортным для водителей, передает zakon.kz.

16 сентября в столице прошла презентация магистрального тягача KAMAZ 54901 казахстанской сборки предназначенный для международных грузовых перевозок. Как отметили в АО "КАМАЗ-Ижиниринг", машина претерпела ряд изменений: по сравнению с предыдущими моделями линейки, стала более технологичной и современной, по экономичному расходу топлива превосходит лучшие мировые аналоги. Оценить преимущества KAMAZ 54901 получили возможность представители ПАО "КАМАЗ", официальные дилеры, крупные корпоративные клиенты, представители государственных структур, ведомств и Ассоциации Автомобильного бизнеса Казахстана.

Гости презентации могли сравнить новый KAMAZ поколения К5 с автомобилями предыдущих поколений – К4 и К3. Новая модель имеет более стильный, современный дизайн, высокую кабину и ровный пол. Элементы кабины продуманы не только с эстетической стороны, но и с точки зрения безопасности, простоты и удобства эксплуатации. Вдобавок внесенные изменения позволили улучшить аэродинамику автомобиля и снизить расход топлива. Автомобиль сертифицирован в Республике Казахстан и начаты отгрузки первым клиентам.

Автомобиль оснащен экономичным рядным шестицилиндровым двигателем KAMAZ-910.12-450 экологического класса Евро-5 и мощностью 450 л.с. Отличается высокими тягово-динамическими характеристиками, низким расходом топлива, сниженным уровнем вредных выбросов и новейшей автоматизированной коробкой передач ZF Traxon. На 20% повысился ресурс: самой машины – до 1,2 млн. км, двигателя – до 1,5 млн. км. Межсервисный интервал вырос в 1,5 раза и достиг показателя 120 тыс. км. Вместе с тем расход топлива снизился на 10% - до 27 литров на 100 км. В KAMAZ 54901 имеется бортовая информационная система с десятью дюймовым экраном на базе Android. Автомобиль реализуются с сервисным контрактом сроком на 3 года (бесплатное и полное сервисное сопровождение).В данный момент на территории Республики Казахстан насчитывается 13 сервисных центров, 200 на территории Российской Федерации и 98 сервисных центров в Европе.

Несмотря на мировой кризис, связанный с пандемией, автомобильная промышленность Казахстана показала серьезный рост в производстве и продажах. Доказательство тому – "КАМАЗ-Инжиниринг", который имеет возможность собирать до 10 000 автомобилей в год и не останавливается на достигнутом, - отметили представители завода-производителя.

"КАМАЗ-Инжиниринг" – совместное казахстанско-российское предприятие, расположено в Кокшетау. Занимается сборкой грузовиков, самосвалов и спецтехники на шасси КАМАЗ. Завод основан в 2005 году и является одним из самых технически оснащенных производств на территории республики.

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, KAMAZ входит в десятку самых популярных автомобильных брендов, продукция которых освоена на предприятиях в Казахстане. За семь месяцев 2021 года "КАМАЗ-Инжиниринг" выпустил 824 грузовика.

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