Токаев о стрельбе в Алматы: Убийство нельзя оправдать

Президент поручил разработать поправки.

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент со стрельбой в Алматы, в результате которой погибли пять человек. Он поручил разработать поправки, которые касаются залоговой политики банков, работы частных судебных исполнителей и др., передает zakon.kz.

Отдельно хочу остановиться на недавнем трагическом происшествии в Алматы, которое имело широкий резонанс. Вновь выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Полицейские и судоисполнитель выполняли свой служебный долг и, к сожалению, погибли в результате нападения на них. Убийство людей нельзя оправдать, какими бы ни были его мотивы. В цивилизованном обществе любые споры и проблемы такого рода должны решаться исключительно в правовом поле, - сказал президент на совещании по социально-экономическому развитию Мангистауской области.

Глава государства считает, что нужно подготовить пакет поправок, которые касаются работы банков, ЧСИ и др.

Вместе с тем нужно детально разобраться в случившейся трагедии - а это трагедия, выяснить, почему такое стало возможным. Очевидно, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными заемщиками, особенно в части жилья, очень чувствительная и требует юридического совершенствования. Это касается залоговой политики банков, регулирования оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей, ну и других аспектов. Крайне важно обеспечить прозрачную и единообразную судебную практику в данных вопросах. Правительству, Нацбанку и Агентству по финрегулированию следует в месячный срок подготовить пакет законодательных и нормативных поправок, если в этом есть необходимость. Но я считаю, что такая необходимость уже возникла, - сказал президент Казахстана.

Он поручил правительству и акимату Алматы оказать всемерную поддержку всем пострадавшим, в первую очередь детям.

Дети ни в чем не виноваты, став жертвами всеобщего равнодушия, и можно сказать, правового нигилизма. Важно, чтобы наши дети выросли с верой в справедливость нашего общества, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, поправки должны быть внимательно изучены правительством, специалистами и согласованы с общественностью. Поправки должны вступить в силу с начала следующего года, сказал президент.

20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы 54-летний мужчина открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских - новый владелец дома.

Мужчина арестован. За убийство ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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