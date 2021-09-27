Гололед, снег, дождь – прогноз погоды в Казахстане на 28 сентября 

На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 сентября, сообщает zakon.kz.

На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, под влиянием фронтальных разделов пройдут осадки, на севере, северо-западе в центре республики – сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке - с пыльной бурей, на юго-западе, северо-западе –туман, на северо-западе, юге – гроза, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, на юге области гроза, ночью и утром на севере области туман, гололед.

В Акмолинской области на северо-востоке области ожидается усиление ветра 15-23 м/с.

В Туркестанской области днем на западе и севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Кызылординской области ночью и утром на северо-западе ожидается гроза, в центре усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Карагандинской области на западе, востоке в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман.

В Атырауской области ночью на юге ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области на юго-западе и в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-западе с пыльной бурей.

В Алматинской области на севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере, северо-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем на западе, севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области на севере ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на западе и юго-востоке туман.

В Нур-Султане облачно, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, временами сильный. Ветер восточный, северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха +1+3°С, днем +8+10°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.

В Шымкенте переменная облачность , без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

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