На дефицит яиц жалуются жители Актау

Стоимость продукта доходит до 530 тенге за десяток.

Из одних магазинов продукт исчез, в остальных - цена резко выросла наполовину. Скачок возмутил горожан. Говорят, придется отказаться от обязательного пункта в меню, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как уточняется, еще неделю назад купить куриные яйца в Актау можно было за 360 тенге. Сейчас стоимость продукта доходит до 530 тенге за десяток. Но и такие найти непросто. Полки магазинов пустуют.

Да, подорожали яйца, конечно. Тяжело покупать дороговизну такую. Очень тяжело пенсионерам, добавок никаких не дают, - Мария Фидюк. Раньше мы яйца брали каждый день, а сейчас уже так не сможем брать в связи с подорожанием. Уже будем отказываться, - Кайрат Узакбаев.

Поставщики объяснили дефицит яиц сразу несколькими причинами. Первая - подорожание корма для пернатых, вторая - увеличение транспортных расходов, но самой основной считают экспорт.

Сейчас на фабрике в наличии нет, мы даже были там, действительно у них склады пустые, потому что накоплений нет. Все фабрики наши продают в Афганистан, Кыргызстан и Узбекистан, мне так объясняют. Это кажется одна из главных причин. Туда задорого продают, - заявила представитель компании-поставщика Гульсара Туралиева.

Еще в конце прошлого года чиновники установили предельно допустимую стоимость на этот социально значимый продукт. Она не должна была превышать 425 тенге за десяток. Но по закону ограничения действуют лишь 90 дней. Чтобы ввести новые, без бюрократических проволочек не обойтись.

В данный момент мы отправили письмо в Департамент по защите конкуренции, чтобы они провели расследование, есть ли здесь ценовой сговор, есть ли необоснованный рост. Если это все обоснованно, то уже потом мы вам по результатам сообщим. В данный момент, чтобы ставить предельные цены, нам нужно основание - резкий скачок выше 15% когда превышает пороговую стоимость, - сказала руководитель Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Жанна Токбаева.

К слову, новый предел пороговой стоимости Жанна Токбаева озвучить не смогла. По мнению чиновницы, высокие цены на яйца продержатся как минимум неделю. Все это время госслужащие обещают мониторить стоимость продукта.

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