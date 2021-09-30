В ЗКО уменьшилось количество очагов особо опасных болезней животных

В настоящее время по области стабильная эпизоотическая ситуация. Состояние заболеваемости КРС за последние годы, по сравнению с 2015 годом, снизилось на 0,5%, а МРС на 0,3%.

В этом году в Западно-Казахстанской области наряду с уменьшением заболеваемости бруцеллезом КРС в целом уменьшилось и количество очагов особо опасных болезней животных, сообщает zakon.kz.

В настоящее время по области стабильная эпизоотическая ситуация. Состояние заболеваемости КРС за последние годы, по сравнению с 2015 годом, снизилось на 0,5%, а МРС на 0,3%.

На сегодня в регионе функционируют 13 ветеринарных станций и 147 ветеринарных пунктов, подведомственных областному управлению ветеринарии. Все районные ветстанции имеют на своем балансе здания, кроме Акжаикской ветстанции, которая временно арендует помещение. 82 ветпункта арендуют здания акиматов сельских округов. В текущем году приобретены модульные ветеринарные пункты в 4 сельских округах Акжаикского, Жангалинского и Жанибекского районов. На сегодняшний день в ветеринарных станциях и пунктах работают около 600 ветеринарных специалистов. руководитель областного управления ветеринарии Серик Нурмаганбетов

По его словам, для правильного планирования мероприятий по профилактике особо опасных болезней животных необходимо, прежде всего, знать точное количество поголовья. Для этого в 2005 году была налажена работа по идентификации сельскохозяйственных животных, а в 2011 году создана база данных и начата работа по внесению в нее сведений об идентифицированном животном и его владельце. В 2016 году в целях недопущения незаконных перевозок скота на территории республики и обеспечения населения качественными продуктами питания и сырьем все ветеринарные справки стали выдаваться через Единую автоматизированную систему управления отраслями агропромышленного комплекса "Е - agriculture" (ЕАСУ).

В целях повышения интереса ветеринаров к работе за счет профсоюза ветеринаров ЗКО выдаются путевки в местный санаторий "Акжайык". На сегодняшний день выданы направления более 20 ветеринарам. Также были пересмотрены заработные платы ветспециалистов, и на сегодняшний день их зарплата увеличена на 25%. руководитель областного управления ветеринарии Серик Нурмаганбетов

В 2019 году была разработана "Электронная эпизоотическая карта ЗКО", благодаря которой население области и представители бизнеса имеют возможность беспрепятственно получать информацию об эпизоотической ситуации в конкретном населенном пункте и о местонахождении ветеринарно-санитарных объектов рядом (ветеринарные станции и пункты, убойные объекты, скотомогильники). Кроме того, ветеринарные специалисты и ученые, опираясь на базу данных, имеют возможность проанализировать происхождение очагов заболеваний, сделать краткосрочный и долгосрочный прогноз, подготовить стратегические планы.

Также разработана Концепция по переходу на гуманистический метод уничтожения бродячих собак и кошек и утверждены новые правила содержания и выгула собак и кошек на территории области, а также правила отлова и уничтожения бродячих собак и кошек, работает единая база данных для регистрации животных.

Камила Талгат

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!