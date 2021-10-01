В Казахстане запретят ввоз и использование одноразовых электронных сигарет

В частности, запрещается ввоз, производство, продажа и распространение никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэки, снюсы).

В Казахстане разработали Технический регламент "Требования к никотинсодержащей продукции", сообщает zakon.kz.

Так, говорится, что жидкости для электронных систем потребления и электронные системы потребления выпускаются в обращение на рынок республики Казахстан при их соответствии требованиям технического регламента.

Не допускается выпуск на рынок Республики Казахстан электронных систем потребления открытого типа, сменных контейнеров и сосудов для заправки электронных систем доставки никотина открытого типа, а также безникотиновых жидкостей, - говорится в документе.

Также не допускаются выпуск на рынок РК электронные системы потребления одноразового использования (одноразовые электронные сигареты).

Запрещается выпуск в обращение жидкостей для электронных систем потребления и электронных систем потребления без потребительской упаковки.

Кроме того, запрещается продажа электронных систем потребления и жидкостей для них:

лицам в возрасте до 21 года;

лицами в возрасте до 18 лет.

Запрещается ввоз, производство, продажа и распространение никотинсодержащих изделий орального потребления (никпэки, снюсы).

Техрегламент также включает требования к никотинсодержащим жидкостям для электронных систем потребления, к процессам производства, хранения, реализации и эксплуатации электронных систем потребления и жидкостей для них.

Также говорится о требованиях к маркировке продукции.

Так, на потребительскую упаковку никотинсодержащей продукции должна быть нанесена следующая информация:

наименование "никотинсодержащая продукция" и наименование "никотинсодержащая жидкость";

наименование электронной системы потребления, для эксплуатации с которой предназначена данная никотинсодержащая продукция, если никотинсодержащая продукция не соединена с соответствующей электронной системой потребления конструктивно;

дата изготовления, а также срок годности и (или) условия хранения, если такой срок и (или) условия хранения определены изготовителем;

надпись: "21 жасқа дейінгі адамдарға сатуға және 18 жасқа дейінгі адамдардың сатуына тыйым салынады", "Продажа лицам в возрасте до 21 года и лицами в возрасте до 18 лет запрещена";

надпись: "Құрамында жүйелік улар, канцерогендік және мутагендік заттар бар", "Содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества";

объем нетто никотинсодержащей жидкости.

предупреждение о вреде потребления никотинсодержащей продукции;

наименование юридического лица, зарегистрированного на территории РК, уполномоченного изготовителем на принятие претензий от потребителей, его местонахождение (страна и адрес, в том числе фактический) (в случае отсутствия такого лица указывается, что претензии от потребителей принимаются изготовителем данной никотинсодержащей продукции, зарегистрированным на территории Республики Казахстан). Указанная информация может быть размещена на внешней стороне потребительской упаковки в месте, доступном для прочтения;

наименование изготовителя, уполномоченного изготовителем лица или импортера, его местонахождение (страна и адрес, в том числе фактический) и (или) наименование контролирующей организации (при наличии), ее местонахождение (страна и адрес, в том числе фактический).

Информация, нанесенная на потребительскую упаковку никотинсодержащей продукции и электронных систем потребления, а также инструкцию к ним, не должна содержать:

утверждения о лечебных свойствах данной продукции; информацию, стимулирующую продажу данной продукции, включая информацию, вводящую в заблуждение либо создающую неправильное впечатление о характеристиках таких изделий, воздействии на здоровье, опасностях или выделяемых продуктах, включая любой термин, описание, торговую марку, символический или любой иной знак, которые прямо или косвенно создают впечатление о том, что определенное никотинсодержащее изделие является менее вредным, чем табачные изделия и другие никотинсодержащие изделия, включая такие термины, как "без содержания смол", "сниженный вред", "более безопасные", а также слова, однокоренные таким словам, аналоги таких слов на иностранных языках, а также аналоги таких слов, транслитерируемые с иностранных языков.

Как отмечается, информация наносится на потребительскую упаковку, инструкцию, памятку (лист-вкладыш) к ней на казахском и государственном языках и может быть повторена на других языках.

На каждую потребительскую упаковку никотинсодержащей продукции и электронных систем потребления наносится предупреждение о вреде потребления никотинсодержащей продукции.

Полностью техрегламент можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 15 октября.

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