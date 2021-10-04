Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие новых рецепторов

Награду вручат Дэвиду Джулиусу и Ардеми Патапутяну.

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2021 год стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Награду присудили за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение, передает zakon.kz.

В прошлом году лауреатами премии в этой номинации стали Харви Ольтер, Чарльз Райс и Майкл Хоутон за открытие вируса гепатита С, говорится на сайте Нобелевского комитета.

Стоит отметить, что за присуждение премии отвечает Нобелевская ассамблея, в которую входят 50 профессоров Каролинского института. Рабочий орган ассамблеи – Нобелевский комитет. Для каждой номинации сроком на три года формируется свой комитет, состоящий из пяти или шести человек. Несколько раз в год ассамблея собирается для обсуждения претендентов, отобранных комитетом, а в первый понедельник октября избирает лауреата.

Номинировать на премию могут ученые разных стран, в том числе члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института и обладатели Нобелевских премий по физиологии и медицине и по химии, которые получили специальные приглашения от Нобелевского комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября до 31 января следующего года.

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