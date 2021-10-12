Почти 300 тысяч казахстанцев обратились к психиатрам с начала года

Какая работа ведется для помощи лицам с психическими расстройствами.

На площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы состоялась пресс-конференция на тему "Об актуальных вопросах в сфере психического здоровья", посвященная всемирному Дню психического здоровья. По информации и. о. генерального директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья Минздрава Куаныша Алтынбекова, за девять месяцев 2021 года число посещений в первичные центры психического здоровья составило 297 464, передает zakon.kz.

Помощь для лиц с психическими нарушениями представлена 16 дневными стационарами.

Сейчас большое внимание уделяется развитию и доступной помощи детям.

За последний год созданы три подразделения дневного стационара, открыты два отделения медико-социальной реабилитации для детей в Карагандинской области и в Шымкенте. Увеличено количество детских психиатров с 65 в 2016 году до 97 в 2021-м, - уточнил Куаныш Алтынбеков.

В Казахстане, в соответствии с лучшим мировым опытом, в том числе рекомендованным ВОЗ, в настоящее время выстраивается система охраны психического здоровья, состоящая из четырех блоков:

повышение осведомленности в области психического здоровья;

целевые программы профилактики расстройств психического здоровья, направленные на определение групп риска;

управление расстройствами в области психического здоровья, включающее в себя раннее выявление лиц с ментальными нарушениями;

специализированное оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами и диагностиками лечения.

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