Казахстан может стать крупнейшим производителем "зеленого" водорода в мире

Водородная энергетика является одной из самых перспективных отраслей.

Производство "зеленого" водорода намерены наладить немецкие инвесторы в Мангистауской области.

Дорожная карта реализации проекта была подписана в ходе встречи с президентом немецкой компании SVEVIND Вольфгангом Кроппом, организованной в рамках визита казахстанской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым в Швецию.

Деятельность компании SVEVIND направлена на долгосрочное инвестирование собственных и привлекаемых ресурсов в рамках дальнейшего развития низкоуглеродной энергетики в Республике Казахстан посредством масштабного производства "зеленого" водорода с целью дальнейшего экспорта в страны ЕС.

В планах инвестора построить ветровые и солнечные электростанции мощностью 30 ГВт и за счет этих ресурсов производить до 2 млн т водорода в год.

Наша компания стремится объединить выдающиеся природные ресурсы Казахстана в разработке проектов по обеспечению Казахстана и Евразии экологически чистой, устойчивой энергией. Реализация проекта выведет Казахстан в число мировых лидеров в области возобновляемых источников энергии. Мы очень рады сделать следующий шаг в развитии проекта и благодарны Правительству Казахстана за оказываемую поддержку, - отметил президент SVEVIND Вольфганг Кропп.

"Водородная энергетика является одной из самых перспективных отраслей, которые могут в будущем вытеснить все традиционные методы добычи энергии. В настоящее время у нас есть доступ ко всем необходимым ресурсам, таким как ветер, солнце, вода, земля и ноу-хау от стратегического инвестора, компании SVEVIND. Впереди нас ждут интересные, масштабные и сложные проекты", - добавил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров в ходе встречи с главой компании SVEVIND.

В рамках визита также был произведен автомобильный объезд действующего проекта компании в Швеции и самого крупного ветропарка в Европе Markbygden 1101.

В июне текущего года компания SVEVIND подписала Меморандум о взаимопонимании с АО "НК "KAZAKH INVEST". В рамках документа инвесторам со стороны нацкомпании и соответствующих госорганов будет оказана полная поддержка и всестороннее содействие в реализации проекта на всех этапах - от получения разрешительной документации до ввода в эксплуатацию.

Справочно: SVEVIND - немецкая компания с многолетним опытом крупномасштабных проектов возобновляемых источников энергии. Будучи полностью частной компанией и имея солидный опыт финансирования проектов ВИЭ, компания реализовала крупнейший в Европе проект наземного ветрогенерирующего комплекса - кластер ветропарков Markbygden 1101 в Швеции мощностью более 4 ГВт. С многолетним опытом и знаниями рынка в сфере ВИЭ компания уверенно конкурирует на рынке и представлена на рынках Швеции, Финляндии и Германии.

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