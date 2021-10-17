Известный мультфильм назвали опасным для детей

Дети в "Свинке Пеппе" общаются с отцом семейства в покровительном тоне. Маленькие зрители могут перенять такую модель поведения в общение уже со своими родителями.

Мультфильм "Свинка Пеппа" опасен для психического равновесия детей и подростков. К такому выводу пришла консультант по детскому воспитанию и поведению Софи Джайлз, сообщает zakon.kz.

Своей точкой зрения она поделилась в интервью британскому изданию The Sun.

Дети в анимационном фильме общаются с отцом семейства в покровительном тоне. Маленькие зрители могут перенять такую модель поведения в общение уже со своими родителями. Также, по мнению Джайлс, аналогичные ценности транслируют "Щенячий патруль", "Маленькая принцесса" и "Пожарный Сэм".

Перед тем как оставить ребенка наедине с мультфильмом, специалист по детскому поведению посоветовала посмотреть один эпизод самим. Софи Джайлс рекомендует не полагаться на подборки и рекомендации потоковых сервисов.

Ранее китайские родители обвинили детские мультфильмы "Приключения Барби в доме мечты", "Свинка Пеппа" и "Мой маленький пони: Дружба — это чудо" в демонстрации жестокости и насилия. Наибольшее количество жалоб от родителей получил китайский мультфильм "Медведи-соседи" (Boonie Bears). Его обвиняют в том, что главный герой часто держит в руках электрическую пилу, из-за чего многие дети, копируя поведение персонажа, стали использовать данный инструмент во вред другим.

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