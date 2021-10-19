Гражданок Узбекистана задержали в Алматы за похищение вещей при помощи гипноза

Женщины объяснили, что деньги и материальные ценности потерпевшие передавали им добровольно на безвозмездной основе.

В Алматинской области задержана группа мошенниц, которые "работали" с помощью гипноза. Женщины завладевали золотыми изделиями и крупными денежными средствами, сообщает zakon.kz.

17-18 октября текущего года в УП Енбекшиказахского района с заявлениями о мошенничестве обратились двое жителей г. Есик и жительница села Коктобе. По словам заявителей, четыре женщины обманным путем, при помощи гипноза, вошли к ним в доверие и завладели крупными денежными средствами в долларах и тенге, золотыми изделиями и дорогим сотовым телефоном. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по ст. 190 ч. 1; 190 ч. 2 п. 1 УК РК "Мошенничество, совершенное группой лиц", - сообщает пресс-служба ДП региона в Instagram.

Задержаны четыре гражданки Узбекистана в возрасте от 25 до 42 лет, у которых изъята часть похищенных золотых изделий в виде колец, сережек и цепочек. Женщины частично признали себя виновными, объясняя, что деньги и материальные ценности потерпевшие передавали им добровольно на безвозмездной основе.

Подозреваемые, находящиеся в РК без регистрации, помещены в приемник-распределитель.

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