Как развивается трансграничная электронная торговля Китая

Количество комплексных пилотных зон увеличилось до 105.

Наступил "золотой период" развития трансграничной электронной торговли Китая, объем которой вырос почти в десять раз за последние пять лет.

Количество комплексных пилотных зон трансграничной электронной коммерции в стране увеличилось до 105.

Коммерция уже стала новым стимулом роста и оптимизации внешней торговли, а также новой опорой высококачественного развития экономики Китая.

Согласно данным таможни, в 2020 году объем импорта и экспорта по каналам трансграничной электронной торговли Китая достиг 1,69 трлн юаней (262,58 млрд долларов), увеличившись на 31,1%. Выступая в качестве нового формата торговли, трансграничная электронная коммерция Китая получила стремительное развитие в период борьбы с коронавирусом и стала важной движущей силой стабилизации внешней торговли.

Как показывает статистика, в прошлом году, в то время как реальная экономика сильно пострадала от коронавирусной инфекции, объем китайского экспорта по каналам электронной торговли вырос более чем на 20%.

Как отмечается в недавно опубликованном докладе Центра Китая и глобализации (CCG), Китай и США в настоящее время являются странами, где расположены основные платформы глобальной трансграничной электронной торговли, а также главными рынками такой модели торговли.

Около 26% мировых B2C (бизнес для потребителя) транзакций происходит на материковой части Китая, по этому показателю Китай лидирует среди других стран.

К развитию трансграничной электронной торговли Китая приводит ряд факторов.

Стремительное развитие трансграничной электронной торговли Китая неотделимо от промышленной основы, политических дивидендов и институциональной открытости Китая, - отметила Чжан Монань, сотрудник Китайского центра международных экономических обменов.

По ее словам, по мере развития цифровой экономики внедрение информационных технологий нового поколения и усиление строительства цифровой инфраструктуры Китая предоставили прочную промышленную основу и "экологическую среду" для трансграничной электронной торговли.

Кроме того, распространение по всей стране накопленного успешного опыта комплексных пилотных зон трансграничной электронной коммерции и институциональных инноваций, а также реализация политики по содействию торговли и инвестициям и другие меры также сыграли заметную роль в развитии трансграничной электронной торговли.

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