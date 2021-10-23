Международный день снежного барса: в Казахстане осталось 130 особей

23 октября отмечается экологический праздник – Международный день снежного барса.

23 октября отмечается экологический праздник – Международный день снежного барса, сообщает zakon.kz.

Эта дата была утверждена в 2013 году на Всемирном форуме по защите снежного барса в Бишкеке.

Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана как хищник, ареал распространения и численность которого сокращается. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов сообщает, что в стране насчитывается около 130 снежных барсов. Они населяют 9 особо охраняемых природных территорий: Заилийский Алатау, Джунгарский Алатау, Кольсайские озера, Катон-Карагай, Сайрам-Угам, Чарын, Алтын-Емел, Аксу-Жабаглинский и Алматинский государственные природные заповедники.

В рамках программы развития ООН разработан Национальный план действий по сохранению снежного барса. Целью плана является научное исследование популяции снежного барса.

Снежный барс живет на высоте 2700-5000 м. Встречаются и такие, у которых длина хвоста достигает метра, а длина тела – 2,1 м.

Кроме Казахстана снежный барс встречается в Китае, Монголии, Индии, Непале, Кыргызстане, Пакистане, Таджикистане, России, Афганистане, Бутане, Узбекистане. Общее количество снежных барсов на земле колеблется в пределах 4-6 тысяч.

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