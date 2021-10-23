Ондасын Уразалин осмотрел ночной Актобе

Аким области поручил обеспечить высокое качество работ.

22 октября во второй половине дня аким области Ондасын Уразалин ознакомился с ходом обеспечения наружным освещением и тротуарами дворов многоквартирных домов по улице 8 Марта.

Напомним, на этой улице в текущем году также проводятся работы по асфальтированию и ремонту дворов.

Всего на 8 Марта линиями уличного освещения будет обеспечено 12 дворов. Представитель подрядной организации ТОО "АМК Жарык" Бекмурат Жолмуратов сообщил, что работы идут в штатном режиме. Всего по городу ТОО "АМК Жарык" предстоит реализовать проекты по освещению более 200 дворов.

Кроме того, в областном центре ведутся масштабные работы по декоративному освещению фасадов домов. Планируется обеспечить иллюминацией фасады около 140 многоэтажек.

Аким области осмотрел ход реализации проекта на проспекте А. Молдагуловой, где декоративным освещением будут украшены дома от моста 5 микрорайона до проспекта Санкибай батыра. Аналогичная работа будет проведена на проспекте Абилкайыр хана на участке от проспекта А. Молдагуловой до проспекта Абая.

Стоит особо отметить, что проект по обеспечению фасадов домов декоративным освещением реализуется за счет средств, сэкономленных в результате замены устаревших ламп уличного освещения на экономичные современные светодиодные лампы.

Аким области поручил обеспечить высокое качество работ и завершить проекты до декабря текущего года.

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