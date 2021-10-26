В Казахстане сократился уровень безработицы среди молодежи

Уровень безработицы сохранился в объеме 4,9%, а уровень молодежной безработицы снизился в сравнении с прошлым годом и составил 3,7% – Серик Шапкенов.

Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал о ситуации на рынке труда в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, продолжается постепенное восстановление рынка труда, показатели которого демонстрируют положительную динамику. Так, согласно данным Бюро национальной статистики, во втором квартале текущего года численность рабочей силы составила 9,3 млн человек, в том числе численность занятых увеличилась на 73 тыс. человек.

С начала пандемии число непродуктивно занятых сократилось с 12,2 до 7,4%. Уровень безработицы сохранился в объеме 4,9%, а уровень молодежной безработицы снизился в сравнении с прошлым годом и составил 3,7%, – отметил Серик Шапкенов на заседании правительства.

Министерство поставило план трудоустроить в этом году 1,2 млн человек, в том числе 700 тыс. человек по госпрограмме "Еңбек", 2 тыс. человек по Дорожной карте занятости, еще 440 тыс. новых рабочих мест появится в рамках других государственных программ. По трем направлениям мерами поддержки охвачено уже около 1 млн человек.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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