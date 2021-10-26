В спор за медали мирового первенства вступают казахстанские гимнастки

Казахстанские гимнастки-художницы готовы к Чемпионату мира.

27 октября в Японии стартует Чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщает zakon.kz.

В числе участников данного мирового чемпионата есть и казахстанские гимнастки. Состязания продлятся до 31 октября. Будут разыграны медали в семи дисциплинах. К сожалению, эти соревнования из-за травмы пропускает талантливая казахстанская спортсменка Сабина Бакатова. Перед ответственными стартами мы поговорили с главным тренером сборной Казахстана Алией Юсуповой о развитии художественной гимнастики в стране.

– Алия Махсутовна, после вашего ухода из большего спорта виден большой пробел и отсутствие казахстанских гимнасток мирового уровня. Согласны ли вы с этим мнением?

– Я тренировалась в свое время в Москве, с одними из сильнейших гимнасток мира – Алиной Кабаевой, Ириной Чащиной и другими. Не каждой спортсменке дается такой шанс, и я воспользовалась своим шансом максимально. Я прошла два олимпийских цикла, в Афинах – 4-е место и в Пекине – 5-е место. Да, пока у нас нет таких результатов. На олимпийских играх в Лондоне у Алябьевой было 15 место. Потом, после нас, никто не тренировался в Москве. Не у всех спортсменов получаются высокие результаты, это спорт.

Фото: Эльжана Таниева

– Завершив карьеру профессиональной спортсменки, вы сразу перешли на тренерскую карьеру, легко ли воспитать чемпионку?

– После окончания карьеры я начала сама тренировать, постепенно меня назначили главным тренером. И к Рио-де-Жанейро я подготовила гимнастку, первую, которую тренировала сама, здесь у нас в Казахстане. В Бразилии она стала 12-й. Конечно, я ездила с ней в Москву, консультировались со специалистами. После Рио ко мне пришла другая гимнастка – Алина Адильханова, которая сейчас выступала в Токио. Алина за свою карьеру стала чемпионкой Азии в 2018 году, в том же году завоевала два золота из двух возможных на Азиатских играх. Одну в личном многоборье, а другую в командном зачете. Несмотря на серьезную травму спины, Алина в июне этого года вновь стала чемпионкой Азии в Ташкенте и завоевала лицензию на Олимпийские игры. Я считаю, что, несмотря на 21-е место, в Токио она выступила достойно.

– Есть ли у нас талантливые девочки, и что скажете про подрастающее поколение?

– Есть, конечно, девочки, никто не сидит на месте, все работают. С апреля нынешнего года Эльжана Таниева и Сабина Бакатова тренируются в Москве, в центре Ирины Винер-Усмановой. Девочки показывают неплохие результаты, и как раз они и готовились к Чемпионату мира в Японии. К сожалению, это спорт, и Бакатова травмировалась, у нее старая травма спины. Вместо нее поедет Дильназ Байленова. Первым номером на Чемпионате мира будет Эльжана Таниева. Алина Адильханова по рекомендации врачей полностью занимается своим здоровьем.

– Вы с недавних пор возглавляете Казахстанскую федерацию гимнастики, какие шаги сделаны за этот период в плане развития?

– Мы с марта приступили к работе с новым составом федерации. Первый вопрос, который стоял у нас на повестке – отсутствие базы художественной и спортивной гимнастики. Сначала, благодаря НОК, мы сделали базу для художественной гимнастики, и она находится в Нур-Султане. Это спортивный зал с высотой потолка 20 метров и площадью более 3 тыс. кв. м. Там расстелили 6 новых ковров, за счет Федерации, с помостом, все как положено. И там сейчас базируется основная сборная страны. Насчет баз для спортивной гимнастики, мужской и женской, сейчас идут переговоры по аренде, и другим вопросам. Как все будет завершено, закупим оборудование. База батутной гимнастики располагается в Караганде, откуда и сам главный тренер.

– Какие цели ставятся перед гимнастками на Чемпионате мира в Японии?

– У нас молодой состав, Эльжана Таниева 2005 года, Дильназ Байленова 2004 года, но они набирают обороты и у них перспективное будущее. Для этих юных гимнасток это первый Чемпионат мира, поэтому их основная задача – показать себя на этих ответственных стартах.

Куандык Шынасилов

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