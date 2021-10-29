Суд вынес приговор по факту получения взятки работником Минэнерго РК

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Нурбек Амангельдыул подозревался в получении взятки неоднократно в общей сумме 6,3 млн от представителей газосетевых организаций.
В суде № 2 по Алматинскому району города Нур-Султан огласили приговор в отношении руководителя управления Министерства энергетики Нурбека Амангельдыулы по факту получения взятки, передает корреспондент Zakon.kz.
Нурбек Амангельдыулы подозревался в получении взятки неоднократно в общей сумме 6,3 млн от представителей газосетевых организаций. Он находился под стражей с 16 ноября 2020 года.
Суд приговорил Амангельдыулы Нурбека признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, органах местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, – зачитал судья.
Меру пресечения Амангельдыулы Нурбеку в виде содержания под стражей оставили прежней до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания в виде лишения свободы считается со дня вступления приговора в законную силу.
Он также огласил приговор директору газосетевой организации ТОО "SK LTD KZ" Утарову Б.Б.
Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 Уголовного кодекса РК ("Дача взятки") и назначили ему наказание до трех лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Сообщается, что при назначении наказания суд учел отсутствие смягчающих обстоятельств, предусмотренных законом (ст. 53 УК) в отношении обоих подсудимых. Отягчающих обстоятельств в отношении Утарова не установлено, а в отношении Амангельдыұлы признано нарушение принятой им присяги государственного служащего.
Мадина Мамырханова, Нур-Султан
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!