Суд вынес приговор по факту получения взятки работником Минэнерго РК

Нурбек Амангельдыул подозревался в получении взятки неоднократно в общей сумме 6,3 млн от представителей газосетевых организаций.

В суде № 2 по Алматинскому району города Нур-Султан огласили приговор в отношении руководителя управления Министерства энергетики Нурбека Амангельдыулы по факту получения взятки, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурбек Амангельдыулы подозревался в получении взятки неоднократно в общей сумме 6,3 млн от представителей газосетевых организаций. Он находился под стражей с 16 ноября 2020 года.

Суд приговорил Амангельдыулы Нурбека признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, органах местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, – зачитал судья.

Меру пресечения Амангельдыулы Нурбеку в виде содержания под стражей оставили прежней до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания в виде лишения свободы считается со дня вступления приговора в законную силу.

Он также огласил приговор директору газосетевой организации ТОО "SK LTD KZ" Утарову Б.Б.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 Уголовного кодекса РК ("Дача взятки") и назначили ему наказание до трех лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Сообщается, что при назначении наказания суд учел отсутствие смягчающих обстоятельств, предусмотренных законом (ст. 53 УК) в отношении обоих подсудимых. Отягчающих обстоятельств в отношении Утарова не установлено, а в отношении Амангельдыұлы признано нарушение принятой им присяги государственного служащего.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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