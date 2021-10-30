Названы основные правила защиты данных в смартфонах

Даже при наличии системной защиты в смартфоне важно осторожное обращение с личными и банковскими данными.

По словам эксперта, самое важное правило безопасности – использовать надежный пароль, который убережет ваши данные даже в случае потери смартфона, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Эксперт считает нелишней установку противовирусного программного обеспечения. Но даже при наличии системной защиты в смартфоне важно осторожное обращение с личными и банковскими данными. Так, не стоит хранить в телефоне фото своих банковских карт, а также пересылать их посредством мессенджеров или SMS.

Кроме того, нужно осторожно относиться и по возможности не открывать письма от незнакомых людей и не переходить по незнакомым ссылкам, добавил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!