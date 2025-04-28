Защита смартфона от слежки и кражи данных: топ-4 совета

Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от слежки и кражи данных, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy напомнили, что в смартфонах много всего важного: документы, банковские приложения, рабочие переписки, приватные фото, контакты и другая информация, которую мошенники могут использовать в своих целях. Добавьте к этому слежку со стороны глобальных корпораций, которые фиксируют ваши запросы в браузере, онлайн‑покупки и лайки, и получится впечатляющее досье.

"Отказаться от применения смартфона и некоторых приложений вряд ли получится, но можно попробовать снизить риски утечки. Наши советы с этим помогут", – отметили они.

1. Настройте блокировку смартфона, для многих это очевидная база, но некоторые пользователи пренебрегают таким способом защиты.

Настройте вход по отпечатку пальца или разблокировку по лицу. Не доверяете биометрии – установите пароль или хотя бы ПИН‑код. На Android это делается в настройках раздела "Блокировка экрана", а на iPhone – через "Face ID и код‑пароль". Там же стоит включить автоблокировку через 5-10 секунд бездействия.

2. Контролируйте права приложений, при первом запуске каждого нового приложения система может запрашивать для него разрешения на доступ к микрофону, камере, памяти, геолокации и контактам.

Не раздавайте такие права бездумно, лишь бы поскорее включить программу. Некоторые разрешения могут быть нужны не для корректной работы, а исключительно для сбора данных или рекламы.

3. Установите антивирус!

Современные версии мобильных ОС имеют встроенные средства защиты от зловредного ПО. Но отдельный антивирус точно не помешает, если вы боитесь шпионских программ и часто что‑то скачиваете. Особенно это актуально для открытой Android.

Можно обратить внимание на Avast Mobile Security, Norton Mobile Security или McAfee Mobile Security. У каждого из них свои плюсы и минусы, но главное, что они постоянно обновляют базы вредоносного ПО, а значит, шансы найти новый троян у них высоки.

4. Выберите мессенджер со сквозным шифрованием по умолчанию, в чатах мессенджера может храниться немало конфиденциальной информации: фотографии документов, сканы рабочих договоров, нюдсы.

Пересылать все это лучше через надежный и защищенный сервис, поддерживающий сквозное шифрование.

Такое шифрование не даст другим программам и третьим лицам получить доступ к вашим данным. То есть ваше сообщение по пути к адресату точно никто не перехватит, а видно оно будет только участникам переписки. Это важнейший показатель безопасности для мессенджера.

Такой тип защиты поддерживают, например, Signal и Viber, где сквозное шифрование как в личных чатах, так и в групповых включено по умолчанию.

Материал по теме Мошеннический колл-центр накрыли в Кыргызстане: он работал под руководством казахстанцев

Ранее мы писали о простых правилах, которые нужно знать каждому, чтобы защитить банковские карты от мошенников.