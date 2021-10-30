Скончался известный казахстанский спортивный журналист Евгений Гайдамакин

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О смерти казахстанского спортивного журналиста сообщили его коллеги.
Известный казахстанский спортивный журналист Евгений Гайдамакин скончался от коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил журналист Артур Шишига.
В это просто нельзя поверить. Ушел Женя Гайдамакин. Мы с ним познакомились в этом году – одним из первых пришел ко мне на подкаст. Не скажу, что стали друзьями, но стали часто общаться по работе. Женя сильно любил спорт, местами даже фанатично, но любил. Неделю назад он планировал писать Тихонова после матча "Кайрат" – "Астана". Большое вью не срасталось, а короткий комментарий после матча он не записал, потому что неважно себя чувствовал. Все говорил: "Сейчас оклемаюсь, и буду делать новый YouTube-канал. Уже не про спорт". Просто не по себе, когда совсем недавно говорил с человеком, который, по его словам, шел на поправку и строил планы. Берегите себя, – написал он на своей странице в Facebook.
Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Гайдамакина.
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