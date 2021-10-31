Не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Причины нападения пока не называются.
Инцидент произошел на одной из линий железнодорожной компании Keio, передает Zakon.kz.
Как пишет lenta.ru, нападавший был вооружен ножом, он также разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее.
В настоящий момент злоумышленник задержан, он не оказывал сопротивления полицейским.
Причины нападения пока не называются.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!