Не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио

Причины нападения пока не называются.

Инцидент произошел на одной из линий железнодорожной компании Keio, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, нападавший был вооружен ножом, он также разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее.

В настоящий момент злоумышленник задержан, он не оказывал сопротивления полицейским.

Причины нападения пока не называются.

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