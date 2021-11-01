Генсек ООН заявил, что саммит G20 не оправдал его надежд

Гутерриш остался недоволен обсуждениями климатической повестки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался по поводу прошедшего в Риме саммита "Большой двадцатки" (G20), сообщает Zakon.kz.

Он признался, что покидает итальянскую столицу с неоправдавшимися надеждами, пишет РИА Новости.

Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли, – написал Гутерриш на своей странице в Twitter.

Также он отметил, что связывает основные ожидания с предстоящей конференцией COP26, которая пройдет в британском Глазго с 31 октября по 12 ноября.

По мнению Гутерриша, главная задача участников конференции "не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия [по сравнению с доиндустриальным уровнем] и реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!