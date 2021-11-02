Обошел Кубу, РФ и Узбекистан: Казахстан лидирует по числу боксеров на ЧМ-2021

Темиртас Жусупов первым из казахстанских боксеров поборется за полуфинал.

В Белграде начинаются самые ответственные поединки мирового первенства по боксу, на кону уже путевки в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

В стадию четвертьфинала этих соревнований от Казахстана сумели выйти 10 его представителей. По количеству участников в ¼ финала сборная Казахстана лидирует, опередив Россию – 8, Узбекистан, Кубу и США – 6.

Таким образом за выход в полуфинал поборются Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

Стоит отметить, что все шесть казахстанских спортсменов, выходивших на ринг 1 ноября, выиграли свои поединки. Три боя в дневной сессии, и три в вечерней программе:

(51 кг) Сакен Бибосынов – Диипак (Индия) 5:0(63,5 кг) Санатали Тольтаев – Денис Песоцкий (Украина) 4:1(80 кг) Нурбек Оралбай – Пал Ковач (Венгрия) 5:0

А 2 ноября уже начинаются четвертьфинальные матчи. Выигравшие свои бои боксеры автоматически получают медали, обеспечив себя минимум "бронзой".

Самым первым участником от казахстанской команды на ринг Белграда выйдет Темиртас Жусупов. Его соперник в весе до 48 кило узбекистанец Нодиржон Мырзахмедов. Далее идут:

Сабырхан Махмуд – Михаель Тринидад (Бразилия)

Абылайхан Жусупов – Чинзорик Баатарсух (Монголия)

Нурканат Райыс – Сальваторе Кавалларо (Италия)

Саматали Тольтаев – Софиан Оумиха (Франция)

Санатали Тольтаев – Рииз Линч (Шотландия)

Сакен Бибосынов – Юбержен Мартинес Ривас (Колумбия)

Серик Темиржанов – Эдуард Саввин (Россия)

Асланбек Шымбергенов – Юрий Захариев (Украина)

Нурлыбек Оралбай – Владимир Мирончиков (Сербия) Куандык Шынасилов

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