Алматинка стала лучшей фитнес-моделью мира

Анастасия Щекотилова победила в противостоянии с 25 конкурсантками из 12 стран мира.

Международная ассоциация бодибилдинга и фитнеса на официальном Чемпионате мира назвала алматинку Анастасию Щекотилову чемпионкой мира в номинации "Фитнес-модель", сообщает Zakon.kz.

Соревнования проходили в столице Латвии – Риге. Анастасия Щекотилова победила в противостоянии с 25 конкурсантками из 12 стран мира, оставив позади себя представительниц Украины и России.

Самая шикарная сцена! Самая лучшая организация! Самая праздничная атмосфера! Самая красивая категория! – прокомментировала свое выступление Анастасия Щекотилова.

Упорные тренировки на протяжении всего 2021 года позволили ей праздновать успех во всех соревнованиях, где она принимала участие. В нынешнем сезоне Анастасия также выиграла в турнире Arnold Classic и на чемпионате Европы.

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Куандык Шынасилов

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