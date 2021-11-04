"Реал" – первая команда в истории, забившая 1000 голов в ЛЧ

Завершились игры 4 тура группового раунда Лиги чемпионов.

3 ноября завершились игры 4 тура группового раунда Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Историческим событием прошедшего игрового дня стал гол форварда мадридского "Реала" Карима Бензема в ворота "Шахтера" из Донецка. Этот гол стал 1000-м забитым мячом королевского клуба в Лиге чемпионов. "Реал" – первый коллектив, который достиг данного показателя в этом турнире. Сама же встреча закончилась победой "сливочных" – 2:1.

В другом матче подгруппы "D" триумфатор первых туров – тираспольский "Шериф" – не может набрать очки вторую игру подряд. А мешает сделать это итальянский "Интер". Миланцы после победы на своем поле теперь снова огорчили молдован, но уже на их площадке – 3:1.

За два тура до окончания группового раунда ЛЧ еще две команды обеспечили себе места в плей-офф. Это "Ливерпуль" и "Аякс", англичане были сильнее мадридского "Атлетико" – 2:0. А голландцы в гостях переиграли "Боруссию Дортмунд" – 3:1.

Результаты других встреч 4 тура ЛЧ:"Милан" – "Порту" – 1:1"Лейпциг" - "ПСЖ" – 2:2"Манчестер Сити" – "Брюгге" – 4:1 "Спортинг" – "Бешикташ" – 4:0

Куандык Шынасилов

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