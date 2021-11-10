ФИФА объявила дату вручения награды лучшему футболисту 2021 года

Международная федерация футбола определит лучших по ряду номинаций среди мужчин и женщин.

Церемония награждения состоится в штаб-квартире ФИФА 17 января 2022 года и пройдет в онлайн-формате с соблюдением всех мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Международная федерация футбола также определит лучших в других номинациях среди мужчин и женщин: "Тренер года", "Лучший вратарь года", "Команда года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов". Будут вручены награда Fair-Play, Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол года, а также приз лучшим болельщикам, передает официальный сайт FIFA.

Голосование начнется 22 ноября и завершится 10 декабря 2021 года.

Куандык Шынасилов

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