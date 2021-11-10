Первая партия вакцины Pfizer доставлена в Казахстан

Это уже шестая вакцина, зарегистрированная в республике.

В Алматы из столицы Катара прибыла первая партия вакцины Pfizer. Им планируют прививать подростков с 12 лет и беременных женщин, передает Zakon.kz.

10 ноября ночью в аэропорт Алматы прибыл самолет с вакциной Pfizer. В первой партии 379 тыс. доз. Из них в Алматы останется 46 тыс. Остальное направят в регионы.

Всего Казахстан закупил 4 млн доз вакцины Pfizer. Они рассчитаны на 2 млн человек.

Данная вакцина двухдозная, то есть на одного человека рассчитано две дозы. Боксы, которые вы сейчас увидели, они от производителя. Боксы здесь не раскрываются, они поддерживают нужную температуру, они будут доставлены в каждый регион на склады управлений здравоохранения, - рассказала руководитель пресс-службы СК-Фармация Айгерим Смаилова.

Чтобы четко следовать инструкции хранения вакцины и не допустить негативных последствий, власти закупили холодильное оборудование, шприцы, медперсонал прошел обучение.

В июле этого года президент Казахстана раскритиковал правительство за срыв поставок 2 млн доз вакцины Pfizer. Он поручил принять меры в отношении чиновников, которые допускают срыв.

Спустя пару месяцев, в сентябре, Казахстан официально одобрил применение Pfizer, а в октябре главный санврач страны подписал постановление с рекомендациями о том, как применять американскую вакцину. В документе говорится, что на начальном этапе прививки против КВИ будут делать подросткам в возрасте от 16 до 18 лет. На последующих этапах (после завершения вакцинации желающих подростков от 16 до 18 лет) последовательно вакцинируются подростки других возрастных групп – 15, 14, 13 и 12 лет.

Для других категорий граждан в Казахстане доступны три вакцины: Vero Cell, "Спутник V" и QazVac.

Вакцина Pfizer разрешена для экстренного использования ВОЗ, вакцину применяют в США, Великобритании, Канаде и ЕС. Эффективность ее составляет 95%. Это уже шестая вакцина, зарегистрированная в Казахстане.

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