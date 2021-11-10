Около 80 стран не смогут достичь к концу года уровня вакцинации в 40% - ВОЗ

Половина из всех стран, о которых упоминает организация, находятся в Африке.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что около 80 стран не смогут без помощи мирового сообщества достичь поставленной Всемирной организацией здравоохранения цели вакцинировать до конца 2021 года от COVID-19 не менее 40% населения, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, выступая на организованной США онлайн-встрече министров и других представителей ряда государств, посвященной борьбе с пандемией коронавируса, глава ВОЗ напомнил о намеченной ранее организацией цели: добиться не менее чем 40-процентного охвата прививками от коронавируса в каждой стране до конца 2021 года и 70-процентного охвата - до середины 2022 года.

Около 80 государств, половина из которых находится в Африке, не достигнут без вашей помощи цели вакцинации в 40%, - сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что для решения этой задачи "необходимо дополнительно 550 млн доз вакцины".

Гендиректор призвал участников онлайн-встречи "немедленно учредить рабочую группу высокого уровня" для решения вопроса о поставках "этих доз", чтобы международный механизм COVAX, Африканская целевая группа по приобретению вакцины и страны с низкими доходами могли планировать свои дальнейшие шаги. Глава ВОЗ ожидает, что государства, пообещавшие предоставить в качестве дара вакцину от COVID-19, выполнят свое обещание "как можно быстрее".

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