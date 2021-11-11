YouTube перестанет показывать дизлайки

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В компании уверены, что это позволит защитить создателей контента от нападок.
Видеохостинг YouTube перестанет показывать количество отрицательных откликов на видео, передает Zakon.kz.
Отмечается, что кнопка "не нравится" сохранится, но статистика дизлайков будет доступна лишь авторам контента, - сообщает rt.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса.
В компании уверены, что это позволит "защитить создателей контента от нападок и снизить риск атак, когда пользователи специально наращивают количество отрицательных отзывов".
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