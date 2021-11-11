Какие данные должны быть открытыми для казахстанцев

Всего в перечень вошло 976 позиций.

Постановлением Правительства РК от 28 октября 2021 года утвержден единый перечень открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень информации, размещаемой на интернет-портале открытых данных, вошли сведения, отражающие актуальную ситуацию в стране по основным направлениям:

Административно-территориальные единицы РК

Данные о консульствах и посольствах иностранных государств, аккредитованных в РК (страна представительства, тип организации, полное наименование организации, город расположения, адрес, телефон, официальный сайт, электронная почта, страны, куда выдают визы (по совместительству)

Визовый и безвизовый режим для граждан Республики Казахстан с иностранными государствами

Список представителей МВД в иностранных государствах

Данные о результатах внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора

Информация по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы

Информация о выявленных коррупционных правонарушениях

Результаты общественного мониторинга качества оказания государственных услуг

Информация о гендерном составе кадров государственной службы

Статистическая информация о стаже государственных служащих

Информация о результатах проведения конкурсов в государственных органах

Информация о результатах государственного контроля за качеством оказания государственных услуг

Информация о трудоустройстве лиц в рамках Президентского молодежного кадрового резерва

Итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан за последние 10 лет

Информация по передаче государственного имущества в имущественный найм и доверительное управление в разрезе регионов.

А также информация о состоянии экономики, торговли, промышленности, образования и науки, здравоохранения, труда, занятости и социального обеспечения, сельского хозяйства, энергетики, финансов, транспорта, строительства и ЖКХ, культуры и спорта, экологии, населения и общества, информации, связи, правовой системы и общественной безопасности.

Всего в перечень вошло 976 позиций.

Документ устанавливает период актуализации данных, срок размещения информации, источник и ответственный государственный орган.

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