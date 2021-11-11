Как BI Development Almaty планирует развивать инфраструктуру Алматы

Несмотря на пандемию, нам удалось избежать просрочек по сдаче своих домов - Мукатаев.

Алматы – особенный город, по мнению многих казахстанцев. Он имеет свой шарм, атмосферу, а также собственный неповторимый дизайн-код. Чтобы возводить здесь новые квадратные метры жилья, требуется много усилий – учитывать пожелания граждан, особенности инфраструктуры, а также дефицит свободной для строительства земли.

Айдос Мукатаев, генеральный директор BI Development Almaty рассказал в интервью журналу Forbes Kazakhstan о том, как меняется город и что нового из урбанистических и архитектурных решений мы увидим в ближайшее время.

В ДНК

- Айдос, расскажите, каково это - строить в Алматы в это неопределенное во всех смыслах время?

- Стоит отметить, что такого опыта не было ни у кого. И если в марте, 1,5 года назад, многие сферы экономики встали, строительство продолжало функционировать в очень сложных условиях. Каждый день менялись правила регистрации, допусков, передвижений по городу, были сложности с логистикой. Но мы справились.

К примеру, этот год начался для нас с роста цен на абсолютно все капиталоемкие материалы. В первую очередь, это бетон и металл. Стоимость последнего в декабре 2020-го была в районе 220 тыс. тенге и уже весной она стала порядка 460 тыс. тенге. Удорожание более чем в 2 раза. Причина в отложенном спросе, Китай на корню скупает металл у всех производителей, и, соответственно, Россия начала продавать нам его по мировым ценам. Это очень сильно ударило по себестоимости.

- Но в целом, год сложился удачным?

- Несмотря на пандемию, нам удалось избежать просрочек по сдаче своих домов. Особенно, если учитывать, как мы крайне щепетильно относимся к качеству нашего жилья. То, за что нас любят – это умение предвосхищать ожидания. Наша компания оперирует десятками цифровых технологий: Smart Remont, Connected Home, мобильное приложение BIG App, который автоматизирует процесс покупки квартиры и решения всех жилищных вопросов, не выходя из дома. В Алматы мы завершили в этом году такие ключевые проекты и очереди, как ЖК 4YOU Business, ЖК Gulder, ЖК 4YOU Comfort, ЖК Chocolate, ЖК Lake Town и Central Avenue.

Всего к концу 2021-го мы сдадим 10 объектов - это 1,8 тыс. квартир или 232,5 тыс. кв.м. Уже сейчас из них завершены 7 ЖК - 1,3 тыс. квартир. Объем площадей текущего года превышает предыдущий почти в 2 раза. Стоит отметить, что Алматы – это тот город, который наряду со столицей обладает высокой динамикой строительства новой недвижимости. Например, согласно официальным данным бюро Нацстатистики за 9 месяцев 2021 г. в южном мегаполисе ввели в эксплуатацию 1,4 млн кв. м. жилья, при том, что по всему Казахстану этот показатель составил 10,4 млн. Другими словами, Алматы уверенно занимает 2 место после Нур-Султана. По прогнозам, до конца нынешнего года будет сдано чуть больше 2 млн кв.м.

- А если говорить о стратегических показателях?

- Сегодня, если измерять наш объем в деньгах и площадях, то мы являемся одними из лидеров на рынке Алматы. Всего нашей компанией было продано 2,3 тыс. квартир или 168 тыс. кв.м. жилья. Доля BI Development Almaty совместно с Nova City составляет 15%.

- Алматы – сакральный город. Строить здесь - другое чувство?

- Да, определенно. Мы часто обсуждаем это внутри команды, а также с нашими столичными коллегами. Разница в строительстве здесь начинается с себестоимости за квадратный метр, а также самой земли. В столице, утрируя, кусочек степи объявляется городом, туда тянутся сети, прокладываются правильные сетки кварталов и улиц, через некоторое время начинается освоение этого участка. В Алматы же, так сложилось и исторически, и географически, есть много разных факторов и главный из них – горы. Выше 3-х этажей южнее проспекта Аль-Фараби здесь строить нельзя. Кроме того, есть центр, который несет архитектурную ценность. И именно этот кусочек Алматы, имею ввиду "Золотой квадрат", все любят. Поэтому власти города так трепетно относятся к нему в последнее время.

- Новые правила застройки ввели. Вы с ними согласны?

- Да, это абсолютно правильное решение. BI Group в исторический центр города никогда не заходил и делать это не собирается. Потому что участки здесь небольшие, а мы не рассматриваем территорию менее гектара. Все, что меньше - точечная застройка. Мы в таком не участвуем. Тем более плотность города ежегодно растет, ситуация с трафиком автомобилей не самая радужная.

Еще одно важное постановление наших властей - превратить Алматы в полноценный мегаполис. То есть, создать город с множеством центров. В исторической части южной столицы всегда кипит жизнь, бизнес, со спальных районов потоками все ездят туда. Но уже есть район MEGA, который в 2006-2007 гг. был захолустьем. Когда там построили ТРЦ, это подняло целый район. Поэтому ведущие банки того времени соревновались по выкупу участков у частников. Эти активы в виде земель десятки лет держались на балансе у БВУ, и сейчас все они практически освоены. В ближайшие три года пустырей практически не останется.

- И куда смотреть застройщикам?

- Смотреть на участки в сторону Кульджинской трассы, "Халык Арены", Восточные и Западные ворота города, Алатауский и Наурызбайский районы. Сюда направлены взгляды абсолютно всех застройщиков города. И власти это поощряют. К примеру, в 80-е годы в Аксае были поля, в 90-ые местность считалась краем цивилизации. Посмотрите сейчас – это полноценные районы со своей инфраструктурой. Школы, поликлиники, больницы, спортивные секции и бизнес тоже развиваются.

Раскрою карты: у нас есть планы по комплексному освоению территорий. Мы будем строить, так называемые, бигвилли. Это когда десятки гектаров осваиваются одновременно: 50% земли уходит под застройку жилья, на остальном участке возводятся важные элементы инфраструктуры: школы, садики, полицейские участки, пожарные депо и парки. Наши краткосрочные планы выглядят так.

Всего бигвиллей в Алматы планируется четыре, и у них уже есть названия - это Aq arna, Алматы Арена, G4 и ECOPOLIS. Первые два запускаются в 2022 году. Строятся совместно с дочерней компанией-лоукостером – Nova City. Это очень ответственная работа, потому что BI начнет создавать нечто большее, чем просто жилье. К примеру, за это время мы возведем как минимум девять новых школ на территории бигвиллей.

- Что вы для себя наметили на следующий год?

- Сегодня мы одни из лидеров на рынке недвижимости, это не может не радовать. Однозначно будем укреплять позиции и дальше. Будем реализовывать намеченные цели по строительству бигвиллей в восточном направлении города. Планируем завершить ключевые проекты Central Avenue и 4YOU. Знаете, это совершенно непередаваемые эмоции – осваивать десятки гектаров земли, и создавать уникальный дизайн, где все играет в едином ансамбле.

Ну и, конечно, строительство других очередей нашего знакового объекта – ЖК Presidents Park. Он уникальный, другого такого проекта, думаю, в ближайшее время не будет. Чего стоит одна локация: слева парк Первого президента, сверху гольф-клуб "Жайлау", ничего не мешает взору: деревья, ландшафт, вечерние бризы дают свежесть. И что важно – мы никому не перекрываем виды. Есть коридоры внутренней продуваемости.

На сегодня мы возводим более 600 тыс. кв.м. жилья. В будущем собираемся построить в Алматинской области завод ModeX, где будут производиться модульные железобетонные конструкции, которые ускорят темпы нашей работы.

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